Se espera que para esa fecha todos los vehículos estén habilitados y en condiciones de cumplir con el protocolo de viaje.

En la jornada de este martes 1 de diciembre se habilitó la Terminal de Ómnibus de Neuquen para que arriben servicios de larga distancia. En la cuenta oficial de la ETON en Twitter se informó que las empresas que operan en Neuquen están cumpliendo con los requisitos para volver a funcionar.

Desde la cooperativa El Petróleo informaron que los servicios estarán limitados porque se pueden realizar solamente hasta las 17, luego cierra la terminal en Neuquen.

Además solamente podrán viajar los trabajadores esenciales y con un máximo de 30 asientos ocupados.

El valor del boleto rondará los 500 pesos y aún así no será un servicio rentable. “Es probable que otras empresas no salgan a trabajar hasta que no esté la vacuna, porque con 30 pasajeros por viaje apenas se cubren los costos”, se explicó.