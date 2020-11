El irrepetible eclipse solar que se presenciará en el norte de la Patagonia el próximo 14 de diciembre, podrá ser disfrutado desde el propio hogar o lugares cercanos, lo único indispensable, es que ese día el clima sea bueno y ofrezca un cielo despejado. Si se piensa buscar un punto para ver el Sol cubierto en un 100 por ciento, desde el gobierno provincial se previeron algunas medidas para los viajeros.

La pandemia exige mantener los cuidados de distanciamiento e higiene, y la posibilidad de ver el fenómeno sin moverse del hogar, no es menor si se tiene en cuenta que en esta zona se verá casi el 98 por ciento del Sol oculto por la Luna. Desde la dirección de Turismo de Cutral Co adelantaron que preparan medidas y actividades para mantenerse dentro de los protocolos, si se decide salir de casa para observar el eclipse.

Por su parte, desde el Ministerio de Turismo de la provincia, se especificó cuáles serán los requisitos para trasladarse desde alguna localidad neuquina, hacia aquellas donde el evento astronómico será total: Aluminé, Piedra del Águila y Junín de los Andes, y los parajes cercanos a éstas.

El gobierno provincial estipuló que los turistas con domicilio en la provincia de Neuquén, pueden visitar otras localidades desde el 1 de diciembre, realizando el Certificado Único Habilitante en la APP “CuidAR”, portar DNI y comprobante de reserva en algún alojamiento.

Para el 14 de diciembre se prevé que un importante número de vehículos y personas se movilicen hasta los puntos donde el eclipse será del 100 por ciento, y que retornen en el mismo día a sus localidades de origen. En este caso , se informó que no deberán acreditar reserva en hotelería, pero si el certificado de la APP “CuidAR”, incluidos todos los pasajeros del vehículo particular, llevar DNI y a los mayores de 60 años no se les exigirá Seguro de Viajero Covid-19. A los visitantes de otras provincias, sí se les solicitará esto último.