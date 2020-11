Ramón Rioseco, parlamentario del Mercosur se expidió sobre la reunión virtual prevista para hoy entre el gobernador Omar Gutiérrez y representantes del FMI, que están en el país.

En este sentido, Rioseco indicó que Neuquén es una de las más ricas de la Argentina, que su presupuesto per cápita supera a muchos países europeos pero, también se sabe que “las últimas administraciones del MPN han puesto las finanzas públicas provinciales al borde de la quiebra”. Describió que los “sucesivos endeudamientos han dejado cerca del default a esta provincia rica y pujante que supimos ser”.







Recordó que gobernador Omar Gutiérrez volvió de Buenos Aires, después de verse con funcionarios del gobierno nacional, para comenzar la preparación de una reunión inédita para el gobierno neuquino, con los emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“¿A que vendría (virtualmente) el FMI si no fuera a ver in situ y conocer de boca del propio gobernador de la provincia, la situación actual de Vaca Muerta y su potencial aun no desarrollado por falta de condiciones necesarias para las inversiones?”, dijo.



Para Rioseco, el FMI, “no debería entrometerse en las cuestiones internas de la política económica de un país, pero Argentina y Neuquén en particular, están muy endeudadas y Vaca Muerta puede operar como garantía real de la capacidad de repago de esas deudas”.

Mientras que el Fondo Monetario Internacional, según señaló presiona para que se ejecute una “drástica rebaja del gasto público, generando excedentes para garantizar su cobranza, busca en Vaca Muerta, la garantía de dicha cobrabilidad”.

Destacó que el encuentro no casual. “Neuquén se encuentra en plena renegociación de su propia deuda dolarizada y una visita del FMI, le podría servir para mostrarse complaciente y amigable con los acreedores extranjeros”.



El déficit financiero estimado para este año llegaría a los 15 mil millones de pesos. La situación es tan complicada que desde la administración provincial, ” hoy no saben cómo harán para pagar la segunda cuota del aguinaldo prevista para diciembre”.

Finalmente, Rioseco subrayó que al gobernador Gutiérrez “no le queda otra alternativa que aceptar mansamente la visita de los funcionarios del FMI, sabe que en los próximos días se juega su última ficha para lograr el acuerdo con los acreedores externos, y que para cerrar su bache fiscal hasta fin de año, necesitará tener aceitada su relación con el gobierno nacional”.