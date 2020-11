Desde el 11 de noviembre, los consultorios médicos cobran un adicional de 300 pesos para mantener el protocolo de COVID-19.

La determinación la tomaron los integrantes del Colegio de Profesionales del Arte de Curar (COPAC) en una asamblea ampliada, con representantes de todos los consultorios.

Según explicó el presidente del COPAC, Guillermo Bono, ese monto se va a destinar a los gastos que generan los protocolos, como atender menos cantidad de pacientes, la limpieza de camillas, guantes de latex, elementos de protección personal, barbijos, camisolines y desinfección diaria de cada uno de los establecimientos, el alcohol en gel o al 70% para cada paciente.

“Llevamos ocho o nueve meses con este protocolo sin que ninguna obra social o prepaga lo incluyera dentro del valor de la consulta”, explicó Bono.

Además resaltó que la consulta tiene un valor que incluye los gastos fijos, que ahora se incrementaron. “Estos 300 pesos no hay que minimizar a pisar un trapo de piso o ponerse alcohol en gel en la mano”, dijo el pediatra.







Los pacientes no tomaron en buena forma este cobro. Una lectora de Cutral Co al Instante se mostró alarmada y consideró “se están aprovechando de la gente, nos dicen que no vayamos al hospital porque está saturado y nos cobran un arancel, un disparate, después nos van a 300 por la carnicería, por el mercado, por la tienda, están reventando los bolsillos a los viejos que no pueden pagar”.

Bono consideró que el reclamo hay que hacerlo a las obras sociales. Desde el COPAC se envió el pedido de incremento para afrontar esta nueva situación y “ni siquiera nos dijeron que no, la mayoría no contestó directamente, solamente un par nos dieron un incremento, pero ínfimo”.