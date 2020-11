Los datos brindados por el Comité de Emergencias local indican que hubo 7 casos de Cutral Co y 5 de Plaza Huincul.

Con estos datos se dio la curiosidad de que hay más casos activos en Plaza Huincul que en Cutral Co. En Huincul son 100 y en Cutral Co son 96, 196 en total. En realidad el dato es llamativo pero no relevante, porque la comunidad es una sola, ya que el tránsito es constante.

Además se informó que hay 11 fallecimientos, pero en ninguno era vecino o vecina de la comarca petrolera.

También se informó que hubo 55 personas recuperadas en Cutral Co y 14 en Plaza Huincul.