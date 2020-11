El joven pasó más de 4 horas demorado en la comisaría 15 y su madre asegura que fue víctima de apremios ilegales de parte de la policía. La familia radicó la denuncia contra los uniformados.

Según supo este medio, la situación se dio alrededor de las 21.30 de ayer, luego de que un joven fuera asaltado en la esquina de Zapala y Urquiza de Cutral Co. “El chico es mi sobrino de 18 años y como se quiso resistir, lo tiraron al piso y le patearon la cabeza” contó la mujer y agregó “como sabían que los que le robaron estaban cerca, los vecinos fueron a buscarlos y ahí se armó un revuelo cerca del destacamento” ubicado en 13 de Diciembre y 9 de Julio.







El disturbio motivó la intervención policial que, ante las agresiones generalizadas, demoró a dos adolescentes de 15 y 12 años entre el grupo de personas. “Mi hijo tiene 15 años y cuando se lo llevaron lo tiraron sobre la camioneta y uno de los policías le puso la rodilla en el cuello, él me dijo que sintió que se moría porque no podía respirar”, relató la mujer.

Los chicos fueron llevados a la comisaría 15, donde permanecieron hasta las 2 de la mañana de hoy. “No me dejaban verlo porque decían que tenían que ser revisados por un médico y cuando mi abogado se contactó con la comisaría le dijeron que no lo podían atender porque estaban todos ocupados”, agregó.

Finalmente, ambos fueron liberados y regresaron a sus hogares. “Mi hijo está golpeado en la espalda por el golpe que tuvo en la camioneta y también lo maltrataron cuando estuvo en la comisaría, él identificó a los que lo golpearon y uno estaba sin uniforme” continuó la mujer y concluyó “a mi hijo lo conocen, porque trabaja en un comercio del barrio, saben quién es, no entiendo por qué lo hicieron pasar por esto”.

La mujer radicó la denuncia policial por apremios y adelantó que también hará una presentación en Fiscalía junto a su abogado.