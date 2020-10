No alcanzan las palabras para exteriorizar ese dolor que produce en el alma tu partida . Uno quisiera arrancarle al corazón frases que expresen este sentimiento que hoy todos sentimos, ese amor que no podremos olvidar, inigualable. Uno busca en lo más recóndito del corazón el lenguaje que le permita cantar las excelencias de ese ser humano, las palabras que expresen la nobleza de su corazón, las frases que elogien las virtudes de su alma. Y las encuentra en lo profundo del sentimiento, como Mariposa que quieren volar. Entonces uno las saca de adentro para hacer de ellas una expresión hoy no es un adiós, sino un hasta siempre!!!

Te amamos tu Familia