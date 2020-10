Los bomberos voluntarios de Plaza Huincul concurrieron para evitar la propagación de las llamas en una vivienda precaria en el barrio Noroeste.

Allí supuestamente debía cumplir prisión domiciliaria uno de los acusados del homicidio de Horacio Panitrul. Se trata de Daniel Silvera, quien estaba alojado en la comisaría 6º pero no había allí condiciones sanitarias para que continuara alojado.







El lugar, por razones aún no esclarecidas, fue consumido por las llamas pero no había ninguna persona.

Fue necesario que intervinieran dos dotaciones de bomberos voluntarios de Huincul. En el lugar no estaba Silvera.