El Dr. Raúl Ludueña se ofreció como voluntario para atención de guardias del hospital de la comarca ante la necesidad de profesionales para responder a la demanda por la pandemia del coronavirus. Comentó al dura realidad de la lucha que los profesionales de la salud tienen a diario.

Describió que la necesidad es tal que ya se están ocupando camas incluso del sector de pediatría y de ginecología. Y que la situación es tan critica que “un paciente que fallece da a lugar a otro que necesite un respirador”.

Explicó como es el estricto protocolo de vestimenta en el pasillo COVID del hospital de la comarca, donde utilizan hasta 4 mudas de ropa y doble protección de cada equipo. “No han faltado nunca camisolines estériles, botas, barbijos, gorros, guantes”, aseguró el doctor.

Uno de los relatos mas fuertes tiene que ver con las muertes de los pacientes que ellos atienden, e incluso cuando les toca de cerca por cuestiones afectivas. “Estábamos haciendo una traqueotomía en terapia, cuando al lado un paciente entro en paro. Hubo una reanimación, sin demora, pero el paciente lamentablemente quedo ahí en la terapia, no sobrevivió”, fue una de las crudas descripciones de lo que sucede dentro del nosocomio.

Remarcó que estas situaciones se van sucediendo a diario con los pacientes infectados, que pueden estar bien a la mañana, con radiografías excelentes, y a la tarde se desmejoran teniendo una radiografía totalmente diferente, “un incendio en los pulmones”, graficó el medico.

En lo afectivo, a Ludueña le toca atender a un paciente muy cercado. “Tiene 82 años, y es muy querido para mi. Lo conozco hace doce años y es como un padre para mi. Ese paciente hoy se esta rindiendo, y esas cosas tocan en lo mas profundo de la fibra intima, somos de carne y hueso igual que todos”, detalló con congoja.

En cuanto al avance de la pandemia opinó: “Esto desgraciadamente no ha terminado”. Pero también llamó la atención a aquellos que no creen o le restan importancia a la enfermedad: “los casos son reales, y pongo de ejemplo mi ultima guardia. Tuvimos 22 pacientes con COVID positivo y neumonía bilateral, de los cuales 10 necesitaron respirador”…”El medico a cargo de respirador, saco uno de una ambulancia y lo adapto en una sala para atender la emergencia de un paciente que se descompensó”.

El Dr. Ludueña continuó: “Los médicos te dicen que no descansan, que no dan abasto, no hay donde internar y entonces hay que ser muy selectivo a que paciente pedir análisis, una placa, o cualquier otro estudio”, dijo, describiendo un duro marco.

Por último el profesional se refirió a las declaraciones del concejal Iril, quien también es medico e indicó que a su criterio “no hay coordinación, no hay información creíble, y no hay un mensaje claro a la comunidad”.

Raúl Ludueña le respondió: “Yo hago guardia y veo el cansancio, que no podemos comer o tomar agua en 10 o 12 horas. Podemos ver cara a cara como están los pacientes, y la dificultad para mejorar su estado general. Entonces, declaraciones como la del colega, la respetamos, pero nos pone tristes, y si quieren dudar que la realidad es así, yo puedo ver lo contrario todos los días en el hospital. Una cosa es ver el dato numérico, otra es estar ahí”, sentenció.