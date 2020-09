Las familias que tomaron terrenos en Altos Del Sur iniciaron una manifestación en las puertas del municipio de Huincul esta mañana para conseguir una respuesta de parte de intendente Gustavo Suárez.

“Esperamos al intendente porque es el único que nos puede dar una respuesta, somos alrededor de 50 familias” comentó una de las voceras del grupo que llegó esta mañana a las puertas del edificio municipal y cortaron la mano sur de la avenida San Martín para profundizar el reclamo.







La toma empezó a principios de septiembre en la zona sur de la ciudad, sobre la avenida René Favaloro. En distintas ocasiones, aclararon que hubo pedidos formales al municipio para acceder a terrenos y viviendas, pero no tuvieron respuestas. “Estos terrenos no fueron adjudicados, no se presentó ningún papel, por eso decidimos instalarnos ahí, algunos de nosotros pedimos terrenos hace 10 años y todavía esperamos“, agregaron.

Por otra parte, la dirección municipal de Tierras admitió que operan con una capacidad reducida, pero priorizan la recuperación de terrenos con deudas o sin construcciones para designar nuevas adjudicaciones.

“Trabajamos al 50% de capacidad. La entrega se hace, más lento, pero se hace a medida que recuperamos los terrenos que se adjudican a los que esperan como corresponde con la documentación, para dar una solución enseguida” , indicó Patricia Díaz, encargada de la dirección.

En ese sentido, explicó que “hay gente que está esperando y se ha cansado, eso es entendible, pero debemos respetar los pasos legales para adjudicar, dando prioridad siempre a las personas de la ciudad que realizan los trámites de forma correcta”.