El grupo de estudiantes de la carrera de Enfermería que tuvo que haber empezado 2º año en el turno tarde protestó hoy porque no tienen profesores designados. En consecuencia, a esta altura ya dieron el año por perdido.

En junio último presentaron una nota a la directora Herminia Urra planteándole la situación y pidiéndole una solución para que puedan seguir su formación. En este año, lo que se les permitió fue por rendir las materias del año pasado.







“Somos un grupo de más o menos cuarenta. Las alumnas que van a 2º pero del turno mañana, si tuvieron hasta ahora y de manera virtual”, mencionaron las estudiantes.

No son solo de Cutral Co y Plaza Huincul sino que hay también de Zapala. La carrera que es de tres años, ante esta situación se le extenderá un año más. Las estudiantes indicaron que solo pagaron la matriculación porque el resto de los meses, al no tener asignados los profesores porque no están nombrados los cargos, no les podían garantizar las clases.