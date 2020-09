Una adolescente de 17 años fue baleado en el pie derecho aunque su lesión no revistió gravedad.

Según se informó, a través del Comando Radioeléctrico, se daba cuenta que en la parte externa del bloque C7 del barrio Belgrano -ex 450 Viviendas- de Cutral Co se indicaba que en la zona de la bicisenda había una persona lesionada por un presunto disparo.

Un móvil fue hasta el lugar y constató la situación. Se trataba del adolescente que tenía en el pie derecho una lesión provocada por un arma. Se lo trasladó hasta la guardia del hospital y fue atendido. Allí se comprobó que la lesión no era grave. La madre del adolescente no quiso radicar la denuncia y no dijo las razones por las que se produjo el incidente. no dijo por qué se produjo.