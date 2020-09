Una nueva edición de los Juegos Culturales Neuquinos pero bajo la modalidad virtual está preparada y se invita a quienes quieran sumarse.

El lema, según explicó Cintia Ferreyra Mesa, titular de la subsecretaría de Cultura que será “Abrazá tu cultura”. Y está orientada a distintas disciplinas: artes visuales: pintura, dibujo y fotografía. Además de literatura: poesía y cuento. Audiovisuales: video minuto, música y canto solista.

Las categorías son Sub 15, y Sub 18 años. Las y los participantes tienen que cumplir como requisito para esta instancia local que tengan domicilio en Cutral Co, con DNI que lo acredito. Se pueden anotar a través del sistema Whatsapp 299 5530993 o bien al correo electrónico juegoscutral2020@gmail.com

Hay tiempo hasta el viernes y la idea es que una vez que se inscriban se le darán las nuevas fechas.