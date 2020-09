Ante la masificación de un audio que se presume fue enviado por el intendente Carlos Casteblanco. Los vecinos de Picún convocaron a un ruidazo para expresar su repudio. La mayor preocupación es a cuantas personas se habrá permitido entrar de esta manera a la comuna que se encuentra aislada en fase 1 por la cantidad de contagios que se registraron la pasada semana.

El audio que se viralizó es claramente dirigido a una persona que intenta ingresar a la localidad y se le sugiere: “te Digo que vengas a escondidas, acovachada, no suban fotos para que no te vean. Te subís al baúl de un auto, que se yo, algo así, para que no te vean”.

En otro tramo del mensaje se escucha al interlocutor, quien tiene tonos y matices de voz similares a Castelblanco, diciendo “Yo te hago la gamba para que entres y no hagas nada”.

Aún no se conocen expresiones oficiales del mandatario desmintiendo el haber sido el quien envió ese mensaje de voz.

Por su parte, algunos concejales de la localidad se expresaron en rechazo y preocupados por la situación.