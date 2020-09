Hoy, se concretó la audiencia en la que se revisó la prisión preventiva para los cuatro imputados por el homicidio del policía Luis Gabriel Nahuelcar Varela. El juez de Garantías, Mario Tommasi resolvió darle la razón al pedido fiscal y mantuvo la prisión por el plazo de cuatro meses.

En cambio, no hizo lugar a la petición también de la fiscalía para que sea determinada una “causa compleja”. Los abogados de la querella adhirieron a los mismos planteos.

La defensora pública, Marisa Mauti rechazó que se extienda la prisión preventiva para los cuatro imputados y sugirió que sea domiciliaria.

El fiscal Agustín García fue el encargado de pedir que se extienda la prisión preventiva por 4 meses más, para José Luis Espinoza, Miguel Ángel Díaz, Walter Díaz y Adrián Cuyiqueo. La medida anterior caduca el próximo 6. A la vez, pidió que la investigación sea considerada como “causa compleja”, de modo tal que se pueda extender la tarea investigativa.







En la misma línea, la querella que representa a la familia Nahuelcar Varela, a través de Nahuel Urra coincidió con solicitar las mismas medias.

A la hora de resolver, y después de escuchar a las partes, el juez Tommasi resolvió. “No hay otra salida que la de prorrogar la prisión preventiva. Hoy resulta imposible, en el presente caso, dictaminar una detención domiciliaria, todos sabemos que la fuerzas policiales han tenido numerosas bajas por Covid y está absolutamente reducido el personal”, detalló Tommasi.

Enseguida dijo que con una prisión domiciliaria “es muy probable que se fugue el imputado que quiera hacerlo”. “Es altamente probable que se realice el juicio, entiendo cuatro meses de prisión preventiva debe continuar”, fundamentó.

En cambio, desestimó el tratamiento de “asuntos complejos” que prolonga la investigación de la causa. porque “no es un caso de delincuencia organizada, no hay pluralidad de víctimas”. Y refirió que no encuentra “ningún viso de complejidad ni nada que lo justifique”.

El magistrado indicó que no hay ninguna de las característica exigidas y “lo que hay es la investigación por no haber podido determinar fehacientemente la autoría en el primer momento. Y entiendo que no puede llegar a tener ningún problema la fiscalía” para hacerlo.

La causa por el homicidio de Nahuelcar tiene a cuatro imputados -hubo un quinto detenido que es menor de edad- y el delito por el que se los acusa es del de homicidio agravado por la condición de la víctima y por el empleo de arma de fuego.

El hecho ocurrió la mañana del 1 de enero de este año en el barrio Peñi Trapún. El policía Nahuelcar que pertenecía al SEM del Comando Radioeléctrico, recibió un disparo en la nuca que le provocó horas más tarde su deceso.