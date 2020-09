Hubo reconocimiento al vecino Radocaj Zvonko, proveniente de Croacia, antigua Yugoslavia, por los más de 50 años de haber lelgado al País. Además se le entregó el Cuadro del monolito fundacional con plaqueta por parte del Sr. Intendente municipal José H. Rioseco.

José Rioseco reconoció que “Radocaj es un vecino mas de Cutral Co que hace muchos años se han afincado en nuestra tierra en aquellos años donde distaba mucho de que seamos la ciudad pujante de hoy. Desafiando vientos para quedarse en la Patagonia”. Además el intendente remarcó en nombre de la Municipalidad las felicitaciones y el saludo para todas las familias de inmigrantes “que plasmaron la génesis e idiosincrasia de nuestra comunidad”.







Por su parte, Gustavo Sueldo, Jefe de la Delegación Neuquén de la Dirección Nacional de Migraciones, reiteró el agradecimiento Radocaj por los más 50 años de vida en la Argentina. Y se comprometió a buscar los medios para que todos los inmigrantes de Cutral Co puedan realizar trámites en la localidad sin tener que viajar a la delegación en Neuquén.

Zvonko Radocaj, llegó a nuestra comarca en 1956 proveniente de la ex Yugolasvia, en su reconocimiento expresó: “agradezco que el municipio me haya invitado en un día tan especial para nosotros. Me emociona que Argentina haya sido receptora de inmigrantes de todos los países del mundo. El municipio y la ciudad de Cutral Co me han tratado bien desde que llegue.