Silvana Cufre se comunicó con este medio para agradecer a sus vecinas que le llevaron una torta en la vereda y también acercaron los regalos.

“Fue un día sorpresivo para mí, no me lo esperaba porque había decidido no hacer el baby shower, primero por la pandemia y segundo porque me parece que es como obligar a alguien a que genere un gasto”, explicó Silvana.







Pero sus vecinas decidieron homenajearla igualmente. El sábado a las 16 “recibí la sorpresa de mis vecinas, de toda vida, que me adoptaron como una hija, como una hermana, me hicieron emocionar”, dijo Cufre.

“La verdad es que yo no se lo que es que me sorprendan, yo me dediqué años a ayudar y hacer para estar para los demás y hoy me tocó a mi, no me lo esperaba”, agradeció.