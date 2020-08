El porcentaje de test positivos sobre el total que se realizan (positividad) es un factor clave para saber si se están “escapando” casos de coronavirus.

Según los últimos datos difundidos por el Comité de Emergencia Local en Cutral Co y Plaza Huincul en la última semana la tasa de positividad fue del 38%. La recomendación de la OMS es que la tasa no supere el 10%. En la provincia no hay datos certeros porque se publican los hisopados realizados pero incluyendo aquellos que se hicieron sobre el mismo paciente.

En una nota publicada por la agencia Telam, el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga y aseguró que este índice bajo “se relaciona con una correcta definición de caso sospechoso y aislamiento y testeo de todos los que estuvieron en contacto con infectados confirmados”.







En la zona se realizaron 238 testeos y que 92 de ellos resultaron positivos. La tasa de positividad queda en el 38.6%, muy por encima de las recomendaciones de la OMS.

El porcentaje de positividad se calcula con el número de casos confirmados y el número de test realizados. “Lo que indica este porcentaje es si estamos pudiendo encontrar adecuadamente a las personas infectadas en la población y para eso es mucho mejor indicador que la variable de test por millón de habitantes”, explicaba Quiroga.

La situación en el país no es mucho mejor. Se encuentra entre el 20 y el 50% al 31 de agosto. Lo que indica que la cantidad de testeos es insuficiente.

Es posible que se puede subsanar esta deficiencia con la implementación del plan Detectar. Se visitará a los vecinos de diferentes barrios para saber si hay personas con síntomas respiratorios que no han ido al médico o que lo han hecho pero sin testearse.

Se debía comenzar este lunes con su implementación, pero está demorado el inicio.