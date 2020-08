No hubo una confirmación oficial, pero el ingreso quedó restringido luego de conocerse que una profesional es portadora del virus. Fuentes afirman que otras autoridades de la Salud Pública son portadores.

Si bien el Centro de Salud del barrio Aeroparque no cuenta con cartelería que indique el cierre provisorio, vecinos afirman que el último día de atención fue el martes y desde entonces el portón permanece cerrado.







Fuentes internas confiaron a este medio que el motivo sería el contagio de una enfermera que brinda atención en el centro de salud de calle Córdoba, pero no sería el único caso reciente detectado dentro del plantel de Salud Pública de Cutral Co y Plaza Huincul. Aseguran que otros trabajadores y autoridades sanitarias dieron positivo en la última semana, aunque de momento no se anunció formalmente.

En el caso del barrio Aeroparque, tampoco se fijó una fecha de reapertura para el centro, aunque respetando el protocolo, podría aplicarse una cuarentena de dos semanas para su personal.