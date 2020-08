Tras conocerse la investigación contra Nicolas Angeloni por usuarpación del título de arquitecto, los vecinos del barrio “Loteo Angeloni” de General Roca se comunicaron con este medio para hacer conocer su situación.

Según explicaron, desde hace años esperan por el servicio de gas y una solución para el servicio de energía ya que lo tienen en forma precaria.

El Loteo Angeloni abarca diez manzanas y se encuentra a 600 metros de Barrio Mosconi, al lado de un loteo social.







La venta de los terrenos se realizó bajo un anteproyecto presentado por el municipio por los socios Jorge Angeloni y Carlos Cola.

Tras fallecer Jorge Angeloni en un accidente de rally, los vecinos aseguran que se responsabilizó Nicolas Angeloni por ese loteo.

“Nicolás Angeloni siempre nos contestó con evasivas, hace seis años que no lo vemos. Nos dijo que está exento de llevar las tratativas del suministro de los servicios públicos porque no tiene los derechos totales de la chacra Angeloni. Para nosotros es excusa porque sino desde loteos sociales no podrían escriturar los terrenos”, explicó el vocero del barrio al diario La Comuna de Roca.