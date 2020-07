Según explicó, durante la tormenta de nieve su techo se averió. “En ese momento vinieron y lo apuntalaron para que no se cayera y me pidieron que vaya a Desarrollo Social”, contó el vecino de la calle Manuel Alberti.

“Yo me acerqué hasta la oficina, me hicieron la encuesta y quedaron de traerme unos tirantes”, comentó Pablo. También pidió ayuda a la promotora del barrio, que le prometió una bolsa de alimentos pero no le había llevado.

“Me comuniqué varias veces con Vivienda, me dijeron que iban a buscar un monotributista que me hiciera el arreglo pero hasta ahora no tengo respuestas”, comentó.