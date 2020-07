El cierre de las rutas sería por 7 o 14 días, con el único propósito de detener la curva de contagios en Cutral Co y Plaza Huincul. El domingo cerró con 23 casos positivos de COVID-19 en la comarca, con 8 casos activos (tres fallecidos) y 15 recuperados.

Gustavo Suárez, intendente de Plaza Huincul, anticipó que la ciudad cerrará sus ingresos a personas provenientes de la capital neuquina por las próximas semanas; y reveló que habrá otras medidas en conjunto con Cutral Co para resguardar la salud de las dos ciudades. Para eso, será fundamental la reunión prevista para hoy del Comité de Emergencias local.

“El mayor pico es en Cutral Co, nosotros tenemos una niña de 13 que surgió de esta cadena y era sabido que podíamos contar con otros casos porque nos une un zanjón” expuso el jefe comunal de Huincul en declaraciones a AM 550 y remarcó “trabajamos de forma conjunta porque la gente deambula de una ciudad a otra“.







Para las autoridades de la comarca petrolera, el disparador fue el caso de la abuela proveniente del policlínico ADOS, seguido de los contactos estrechos. “Cuando te dicen que hay que aislarse, tenés que aislarte, no hay que relajarse. Cuando vino la señora con positivo desde el ADOS se dio una seguidilla de positivos en la comarca. El sistema de salud está expuesto a estas circunstancias“.

En ese sentido, respaldó el funcionamiento del hospital Complejidad VI y del Sanatorio Plaza Huincul por los casos declarados como positivos posteriores a las muertes de los pacientes. “No podemos echarle la culpa a un sistema porque el virus no entra solo a la casa. Si te indican aislamiento no significa que tenés que quedarte con tu familia porque la vas a contagiar”, manifestó.

De momento, la intención de las dos ciudades apuntan a detener la curva de contagios y estabilizar la situación antes de llegar a consecuencias peores. Según Suárez, el cierre de los accesos a la ciudad sería por una o dos semanas mientras el comité analiza los pasos a seguir.