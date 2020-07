Desde el Frente Neuquino, emitió un fuerte respaldo a la titular del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén, doctora Luciana Ortiz Luna, quien fue removida de la conducción del SIEN junto a nueve profesionales más de su equipo por “no seguir los lineamientos”.

Según sostuvo Ortiz Luna, está decisión por parte del gobierno provincial se tomó porque la ex titular “no seguía los lineamientos”, luego de que ésta dio a conocer la realidad que atraviesan los trabajadores de la salud, como la falta de elementos de trabajo y condiciones laborales.

Asimismo, Ortiz Luna, expresó en una entrevista en TELEFE Neuquén que en el SIEN hay 17 trabajadores contagiados de COVID-19, y dijo “a nadie le gusta que se digan ciertas verdades, y mucho más cuando las cosas no están yendo bien, hay compañeros que se contagiaron enfrentando la pandemia, porque hay pocos elementos de protección y hay poco interés por el trabajador de salud … ninguna autoridad del Ministerio se preocupó por ninguno de ellos, esto da la pauta del tipo de lineamiento y conducción que hay, y si no estoy en este lineamiento, tal vez sea lo mejor, porque no quiero ser cómplice de lo que están haciendo … Es mejor tapar algunas cosas que están pasando durante esta pandemia”.

Por su parte, el referente del Frente Neuquino, Ramón Rioseco, expresó su apoyo a la ex titular del servicio de emergencia y a todo su equipo y criticó la falta de veracidad en cuanto a los testeos y del número de contagiados en la provincia de Neuquén, como así también, la falta de políticas públicas a su debido tiempo y afirmó “ahora van a disminuir la cantidad de testeos y no vamos a poder saber la realidad de lo que está pasando en Neuquén”