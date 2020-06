El trabajador Daniel Chaufaux asegura que sufre persecución laboral por parte de sus superiores en el Sanatorio Huincul.

Según contó, el 21 de junio presentó un certificado médico que le indicaba 24 horas de reposo. Para que no le descuenten el adicional por presentismo cumplió igualmente con cuatro horas pero marcó el reloj después de lo indicado. Él asegura que fueron unos 30 segundos y que por ese tiempo se le realiza el descuento.

“Es una persecución laboral, lo considero de esa manera, no me siento amparado, hace tiempo que viene sucediendo, quieren que uno cometa un error”, dijo Chaufaux.

Además contó que una de sus compañeras del sector fue sancionada con tres días de suspensión por reclamar el cambio del barbijo N95 en un plazo menor a 15 días.







“Ella fue operada, tiene un certificado de su cirujano, no puede usar el barbijo que nos dan por 15 días seguidos. Se transpira, se ensucia, yo no tengo problemas y me afecta, ella es operada de la nariz y le hace mal”, contó el trabajador.

El certificado del cirujano no se lo aceptan “porque vino vía Whatsapp”, explicó el trabajador. Y afirmó que desde el Sanatorio le sugirieron que llevara su propio barbijo. “Un barbijo de tela no lo podes usar en el tema hospitalario, ayer había disconformidad de los compañeros pero no lo hacen público porque te amenazan con despedirte”, aseguró Chaufaux.