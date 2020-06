Se trata de la del 2° año división “B” del turno tarde perteneciente a la carrera de enfermería que dicta el IES N°14 “Cruz Roja Argentina” de Plaza Huincul. Los estudiantes comentaron que no están recibiendo clases por falta de asignación de docentes. Solo se les cobró la cuota de inscripción y de ahí en adelante no les cobraron mas, situación que los tiene en una tensa incertidumbre.

Los alumnos explicaron que al generarse una nueva división para el 1er año en 2019, anualmente el Instituto debe pedir extensión en el presupuesto para los profesores de esa división al Gobierno Provincial, porque si bien es un instituto privado, el salario de los docentes lo afronta la Provincia. Es por eso que los demás cursos tienen actividad normal mientras que el 2do “B” del turno tarde aun no tiene clases.

La preocupación más grande y que llena de incertidumbre a los jóvenes es que no han tenido clases de ningún tipo en lo que va del año. Suman además que no reciben respuestas por parte de la Dirección del Instituto, desde donde les deslizaron la posibilidad de volver en septiembre. “Para nosotros volver en septiembre es un año perdido, nosotros vamos a trabajar con personas, no podemos perder contenidos en nuestra formación y tampoco pueden jugar así con nuestro tiempo”, deslizó uno de los alumnos.

Por lo pronto, los alrededor de 25 estudiantes se han movilizado enviando notas al Consejo de Educación y a la Dirección del Instituto, pero no han recibido respuestas. “Le preguntamos a nuestros docentes del año anterior si saben algo, y como no les pagan tampoco saben o nos informan”.

Mientras esperan la pronta asignación de profesores, los alumnos lamentan que esta sea una situación que se repita año a año. “en primero nos paso lo mismo por ser nueva división, pero lo resolvieron rápido. Pero ahora la pandemia tampoco ayuda, en su momento fuimos en persona al Concejo de Educación pero hoy no se puede viajar a Neuquén”, lamentaron.