De esos 84 casos, dos corresponden a la ciudad de Cutral Co que actualmente tiene cuatro casos activos. Una de las pacientes está internada en Neuquen y otros dos pacientes están internados mientras que una restante no requiere hospitalización.

Los números se dispararon de manera preocupante durante la última semana, sobre todo porque muchos de los casos no tienen nexo epidemiológico. Ello quiere decir que en principio no son contacto estrecho de un caso confirmado y no se sabe donde se contagiaron.

El gobierno provincial está sopesando las consecuencias que podría tener cerrar nuevamente la economía, considerando que tuvo que recibir asistencia para pagar los sueldos y que podría pagar los aguinaldos en cuotas.

Esta semana se abrieron los espacios dispuestos en DUAM porque hay pacientes que no requieren hospitalización pero se busca resguardarlos en aislamiento. Como ocurrió en Cutral Co, en algunos casos fueron agredidos y se los interna por su seguridad.