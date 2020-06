El Comité de Emergencia de la provincia informó que este miércoles 10 de junio hubo trece casos positivos de COVID-19 en la provincia.

Once se detectaron en Neuquen Capital mientras que dos casos son mujeres de Cutral Co. El informe oficial indica que dos casos positivos son una mujer de 87 años y otra de 33 años, de Cutral Co.







No obstante, no se aclara en qué contexto se contagiaron. Durante la jornada se confirmó desde el Ministerio de Gobierno que hay un brote en el ADOS, la institución médica que ya generado ocho casos hoy.

Algunos son pacientes y otros son trabajadores. Se decidió cerrar los consultorios médicos y la atención externa, como prevención.

Por otro lado en Neuquen capital se informaron por la mañana una mujer de 32 años y un hombre de 53 años, oriundos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados. Y luego una mujer de 39 años, un hombre de 39 años, un hombre de 40 años, una mujer de 35, una mujer de 84 años y una joven de 25 años, todos oriundos de Neuquén capital.