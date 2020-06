Se presentó hoy el puesto de control en la ruta provincial Nº 17, en el tramo que une Plaza Huincul con Picún Leufú. El lugar funcionará las 24 horas y fue dispuesto en conjunto entre ambas localidades.

Los intendentes Gustavo Suárez y Carlos Alfredo Casteblanco respectivamente, lo presentaron oficialmente. La idea es que se pueda llevar un control de las personas que transitan por la zona, y de este modo, estar alertas ante la circulación del coronavirus COVID-19, desde la zona cordillerana o la valletana.

El trailer y la infraestructura que requirió su puesta en funcionamiento, fue gestionada por el ejecutivo municipal de Plaza Huincul. El personal que se desempeña en el puesto de control es de Picún Leufú.

En la conferencia de prensa, el jefe comunal Suárez dijo que se viene trabajando hace mucho tiempo en varias actividades en conjunto, igual que los propios equipos de funcionarios.

“En Huincul nos atraviesan, una ruta nacional como la 22 y la provincial N°17, cuatro vías de acceso a la ciudad, por ahí se nos complicaba mucho tener el control, y en esta lucha contra la pandemia es importante brindar seguridad a nuestros vecinos para que el virus no entre”, continuó Suárez.

Al mismo tiempo valoró el trabajo con Picún Leufú, “ambos equipos se pusieron rápidamente a coordinar en forma conjunta”. Agradeció además el aporte de la empresa Petroneu, a través de Eduardo Figueroa, “cuando le consulté si podía colaborar con este trailer no dudó y lo hace de forma gratuita, en una colaboración con los dos municipios” informó.

“Hemos cubierto otro acceso a la ciudad, tenemos uno hacia Añelo, éste hacia Picún Leufú, después uno de los principales desde Neuquén Capital, y el otro que ingresa por Cutral Co, con un paso internacional con camiones que circulan constantemente desde Chile”, puntualizó.

Suárez destacó que en la comuna no se registraron casos positivos. “Siempre decimos que el virus no entra solo, ingresa con gente que puede entrar desde zona de riesgo por eso nos preocupa mucho que esto no suceda, por eso hacía falta este control”.

Por su parte, el intendente de Picún Leufú, Carlos Casteblanco consideró fundamental continuar con los lazos de hermandad y vecindad con Plaza Huincul y puntualmente se refirió a esta colaboración “que ahora es visual porque hemos trabajado relacionados a otros temas también que engloban a los dos municipios ” detalló.

Recordó las actividades de trabajo conjunto con el jefe comunal Casteblanco y detalló que el personal de tránsito municipal a cargo del control, realizará turnos rotativos para tener presencia las 24 horas.