Desde que se congeló el barril de petróleo en 2019, todo fue barranca abajo para las empresas que prestan servicios petroleros a las operadoras.

Son pequeñas y medianas empresas que, en general, subcontratan servicios u operan con contratos limitados. No obstante, generan miles de fuentes de trabajo. En Cutral Co y Plaza Huincul son casi las únicas que mantienen sus bases como Lahue, Petroneu, Petrogas, entre otras.

Este domingo, la Federación que las agrupa emitió un comunicado en el que exigen el pago de las acreencias y advierten que no podrán afrontar el pago de salarios, como ya ocurrió en mayo.







Muchas de ellas no pudieron facturar este mes porque no prestaron servicios o porque no les autorizaron la orden o no les certificaron el trabajo.

“Concretamente, ello ha implicado el atraso en los pagos de manera desproporcionada, con la adopción de todas las medidas que conducen a ello, como la demora en las certificaciones, trabas burocráticas, habilitación de facturas arbitraria, peticiones de descuentos sobre trabajos ya realizados antes de la pandemia y la caída de los precios, no absorción de los costos que se erogan por el convenio laboral en el que no hemos participado”, dijeron desde FECENE.

Ya se había advertido que junio podría ser un mes complicado y las empresas pymes lo confirman con este comunicado.