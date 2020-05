La idea surgió en la EPET 16, en medio de la cuarentena establecida por el COVID 19.

Héctor Bollani es profesor en la escuela técnica y desde hace unas semanas reúne fondos y junto a un equipo de trabajo, construye estufas solidarias.

La iniciativa llegó a Neuquen capital, ya que se sumaron la EPET 8 y la EPET 3. Ahora los vecinos también se podrán sumar tanto a la colecta para comprar los materiales como a la lista para recibir una de las estufas.

Funcionan muy bien para calefaccionar casas que no tienen gas. Muchos vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul saben que el frío solamente se combate con leña ya que el gas envasado y la electricidad son muy caros y no calientan lo suficiente. ¿Las construirán acá también?







En el perfil de Facebook Estufas Solidarias Nqn se pueden ver las estufas ya construidas. En Rincón se hicieron 25 que ya están instaladas en viviendas carenciadas.

Allí también están los planos para construirlas, la lista de materiales y otras especificaciones técnicas.

“Recibimos donaciones y las armamos para donarlas a las familias que más lo necesitan. Aquellas que no cuentan con gas natural y no tienen los recursos como para comprarla“, contaron desde Rincón.

Según explicaron “cada grupo las construye con su impronta y sus mejoras, como todo docente crítico, mejorando en cada paso.

Para los profes este proyecto “rompe las cuatro paredes para hacerse presente no sólo en el aula, sino con acciones sencillas como esta. En tiempos de virtualidad educativa le sumamos la preocupación por nuestrxs estudiantes, aquellos que muchas veces no nos deja dormir pensando como estarán pasando el frío”.