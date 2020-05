Hoy se recuerda el día internacional de la donación de leche humana.

La pandemia no detuvo a las mamás solidarias que siguen manteniendo activa la red de leche humana. El banco de Leche Humana que funciona en Cutral Co recibe las donaciones de todas las mamás de la provincia.

Hoy son 150 las mujeres donantes activas en toda la provincia: Chos Malal, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Zapala, Neuquén, Cutral Co y Plaza Huincul. Y desde que se inició el banco fueron 1.500 las donantes. En estos momentos, hay 40 litros de leche pasteurizada en stock y permitirá abastecer a las niñas y niños que lo requieran. Es decir, los destinatarios son aquellos que están internados, prematuros, con afecciones diferentes o que no puedan ser alimentados por sus mamás. Así, reciben la leche pasteurizada en el banco de Cutral Co, con leche donada de madres de toda la provincia.

La médica, Alejandra Buiarevich participará esta tarde, a partir de las 14, de una teleconferencia organizada en Río de Jaineiro, Brasil en representación de los ocho bancos del país. El mensaje será la importancia de una creación de red y el trabajo comunitario para salir de las instituciones.

Ante la pandemia los profesionales aconsejan:

La Sociedad Argentina de Pediatría indicó que no hay evidencia de que el Covid-19 pase a la leche materna y que por lo tanto, durante la pandemia, se sugiere continuar con la lactancia materna.

Desde el BLH resaltaron que las técnicas de higiene en la extracción y el correcto lavado de manos, superficies y desinfección de los sacaleches son fundamentales al momento de donar leche.

Además aconsejaron evitar donar leche materna a quienes hayan estado en una zona con transmisión sostenida de Covid-19 en los últimos 15 días, en contacto con algún caso sospechoso o confirmado de Covid-19 o ante la aparición de síntomas como secreciones nasales, dolor de garganta, tos y fiebre.

Para consultar sobre el centro de recolección más cercano a tu domicilio te podés comunicar con el Banco de Leche Humana del Neuquén a través del 2994066430/(0299) 4962662 interno 3292, al correo electrónico bhlnqn@gmail.com o en Facebook e Instagram como @bhlnqn.

Debido a la importancia de garantizar el alimento a los y las bebés que nacen con algunas dificultades, durante el V Congreso Brasileño de Bancos de Leche Materna y del Primer Congreso Iberoamericano, realizado en 2010, se declaró el 19 de mayo como el Día Mundial de la Donación de Leche Humana. Esa fecha fue elegida en conmemoración de la primera Carta de Brasilia firmada el 19 de mayo de 2005, como marco histórico y piedra fundamental en la creación de la Red de Bancos de Leche Humana de los países signatarios.

Actualmente ocho bancos de leche materna humana integran la Red Argentina de Bancos de Leche y son parte de la Red Global de Bancos de Leche, coordinada por la Fundación Fiocruz de Río de Janeiro, República Federativa de Brasil.

En Argentina hay bancos de leche en el hospital General San Martín de La Plata; La Maternidad Ramón Sardá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el hospital Perrando de Resistencia Chaco; el hospital Materno-Infantil Carrillo de la ciudad de Córdoba; el hospital Lagomaggiore de la ciudad de Mendoza; el de Cutral Co-Plaza Huincul en Neuquén; el del hospital Complejidad VI, Francisco López Lima de General Roca, Río Negro; y el del hospital Vidal de la ciudad de Corrientes.