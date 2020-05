El primer caso confirmado de Coronavirus, allá por fines de marzo, generó un brote de violencia contra el paciente y su familia.

Lejos de aprender de la lección, la aparición de un caso sospechoso en el barrio San Martín nuevamente generó insultos y agresiones contra el posible infectado. Incluso hubo denuncias de disparos en la casa del hombre “escrachado” en redes sociales como el posible portador.

Escuché audios en los que se lo insultaba por ir a comprar, por viajar a Neuquen. Llamamientos masivos para no ir a comprar a un supermercado ni a los almacenes cercanos al barrio.







Y no pude menos que pensar: qué hipocresía. Me gustaría saber cuántos vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul dejaron de ir a comprar, no visitaron familiares, no celebraron cumpleaños, para respetar la cuarentena.

Una de las características de este virus, que lo hace más peligroso, es que la persona infectada no tiene síntomas. Se estima que por un caso confirmado hay otros 9 asintomáticos. Así como este joven, que todavía no se ha confirmado como positivo, muchos otros han salido a comprar, recibieron visitas, fueron a trabajar, sin tener idea de que estaban enfermos.

¿Vamos a crucificar a cada una de las personas que se enfermen? El COVID- 19 no enferma a las personas malvadas y deja libre a las buenas personas. No es una cuestión de mérito, ni de culpas. Es una cuestión de cuidado. ¿Tenés miedo de ir a comprar porque te podés contagiar? Salí con guantes además de con barbijo, limpia el chango de las compras antes de entrar al supermercado, respetá la distancia en la verdulería, lavá todo con agua y lavandina antes de entrarlo a tu casa. Salí solamente lo necesario. Cuidate, eso es lo único que se puede hacer.