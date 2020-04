El próximo 1 de mayo se cumplen cuatro meses del homicidio del policía Luis Gabriel Nahuelcar Varela, en Cutral Co. Sus padres y hermanos solicitan a las personas que puedan aportar datos, que lo hagan sin miedo.

Por el homicidio está detenido con prisión preventiva, José Luis Espinoza.

“Yo no les tengo miedo y voy a ir hasta las últimas consecuencias porque mi hijo no se merecía morir. Estaba aportando su vida para la sociedad y me devolvieron a un hijo en un cajón”, sostuvo la madre del agente que se desempeñaba en el SEM de Cutral Co.

Fue la madre, Gabi Varela la encargada de manifestar su enojo ante la medida que dispone la prisión domiciliaria para algunos de los presos que hoy cumplen condena, ante la pandemia del coronavirus.

“Estos delincuentes piden derechos cuando mi hijo no tuvo ni derecho a defenderse, ni a pelear por su vida porque el disparo que él recibió terminó con su vida y no puede tener derecho. Ya demasiado que siguen con vida y son atendidos”, acotó.

Su padre, Luis, explicó que mientras atraviesan el duelo por la pérdida, empezaron a ver qué podían aportar para que la causa avance y se llegue hasta el juicio. En esta línea es que pidió que los vecinos que hayan visto algo a atestigüen.

“También duele el silencio de la gente de Cutral Co porque mi hijo perdió la vida ahí, un 1 de enero, defendiendo a la sociedad y lamentablemente no lo tenemos más”, dijo Luis.

Les pidió a los vecinos que tengan datos, o grabaciones que las acerquen, que se las hagan llegar a ellos si es que no quieren hacerlo ante la fiscalía. “No sé si va a servir o no pero es para que comiencen a salir de eso, porque hay y gente de buen vivir. El entorno es de delincuencia y por ahí se hace difícil romper el entorno”, aclaró.

Tal vez hay personas que tienen temor de que “los vayan a apretar o a disparan pero tienen que salir del miedo a la delincuencia”.

“El pedido sobre todo de la familia es que si alguien sabe o vio algo, o alguien le dijo y si no lo quieren hacer en la justicia que nos llamen a nosotros que sabremos hacerlo llegar”, sostuvo.

Luis dejó su número de teléfono para aquellas personas que quieran colaborar con información. Como la familia, al igual que el policía Gabriel, viven en Zapala, el celular tiene esa característica. Es el 2942 529894.