El niño de 12 años que había quedado sin ningún familiar en la zona se reencontró hoy con su papá, quien viajó desde Venado Tuerto, en un avión hasta Neuquén para buscarlo. Los dos ya están en la ciudad santafesina.

Según el sitio de noticias Primero La Noticia, de Venado Tuerto, Daniel Maibach el papá de chico partió del aeroclub local rumbo al aeropuerto de Neuquén, donde lograron encontrarse. Luego retornaron a Santa Fe en el mismo vuelo privado.

“Gracias totales! Joaqui ya está en casa… tremendo gesto de (senador) Lisandro (Enrico), la secretaria, Leo, Santiago, la gente que me llamó de acción social, a Rodolfo que fue el que me pasó el número de Lisandro a los que me llamaron, escribieron, vinieron a casa, mi hermano, mi mujer Dany… a todos.. muy agradecido”, posteó en su cuenta de Facebook el papá de niño.

La dolorosa situación que le tocó atravesar al niño fue la pérdida de su mamá esta semana. Los dos vivían hace unos años aquí y la señora se desempeñaba como promotora social en el municipio de Plaza Huincul.

Desde ese mismo sector, a través de la subsecretaria Laura Sepúlveda y el resto de los trabajadores se hicieron las gestiones para contactar a los familiares del niño. Y a la vez conseguir la autorización para que el nene permaneciera mientras viajaba su papá junto a una amiga y vecina.

La noticia de la muerte de Norma causó profunda conmoción por la situación en que había quedado el niño. Se supo que la mujer ingresó al hospital local con un cuadro avanzado de neumonía, que causó su muerte el pasado miércoles durante su internación.

Fue a policía quien informó la situación del pequeño.