El caso fue informado como tentativa de robo, ya que recuperaron dos CPU y un televisor, pero desde la escuela denunciaron el faltante de 8 equipos de computación de la sala de informática. Es el segundo robo de computadoras en 2 meses para la escuela.

“En menos de 60 días nos sacaron toda la parte tecnológica” contó afligido el vicedirector de la escuela primaria Nº 151 de Plaza Huincul. En febrero, durante la noche del temporal, aprovecharon la voladura del techo para entrar a las oficinas de dirección y llevarse las computadoras administrativas. Esta vez, fueron las de la sala de informática para alumnos.

El directivo mencionó que fueron 8 los equipos sustraídos, además de dos CPU de repuesto que “eran equipos viejos. Esos fueron los que dejaron en el patio, aparentemente se les cayeron y quedaron destruidos” dijo y agregó “esas computadoras se consiguieron hace 5 años con recursos de la escuela”.

El robo fue ayer por la madrugada, pasadas las 4 y los primeros en tomar conocimiento fueron los vecinos del barrio Mosconi, que dieron aviso a la comisaría 6ª. Los ladrones cortaron la malla que protege a la ventana de la sala de computación, rompieron el vidrio e ingresaron al edificio. “Esa puerta permanece cerrada, por eso no pudieron entrar a la galería o a otra parte de la escuela” comentó el vice director y continuó “la gente que conoce la escuela sabe que el aula por la que entraron es donde estaban las computadoras”.

Al mismo tiempo confirmó que la escuela no tiene personalidad de seguridad pero si cuenta con alarma. “Hace dos días se había activado, fuimos a verificar y no había nada raro, pero esta vez la alarma no se activó”, sostuvo.

Por otra parte, reconoció que antes del temporal de febrero habían solicitado la incorporación de personal de seguridad, pero con los destrozos de la tormenta el pedido quedó de lado. Sin embargo “ayer mandamos de nuevo las notas a supervisión para ver la posibilidad de incorporar una guardia”, concluyó.