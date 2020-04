A partir de este sábado, en Añelo sólo podrán circular los vecinos y vecinas que acrediten residencia en la localidad.

Así lo resolvió el intendente Milton Morales, quien explicó que dejarán cuatro ingresos con retenes a cargo de personal municipal y efectivos policiales. El resto de los accesos que son cerca de cuarenta, se “taponaron” con montículos, mediante una tarea que lleva adelante el sector de Obras Públicas de la comuna y empresas de servicios de movimiento de suelos.

“Vamos a trabajar para que la gente pueda transitar hacia adentro sólo la que tiene residencia efectiva en Añelo”, anunció.

En cuanto a los trabajadores petroleros que lleguen desde otros puntos, podrán transitar por las rutas 7 o 17 e ir a sus lugares de trabajo para luego regresar a su origen. No podrán bajarse a comprar. “No podrán abastecerse en la localidad”, aclaró.

El jefe comunal de Añelo expresó que los camiones abastecedores de mercaderías serán desinfectados al ingreso por un camión municipal y la autobomba de los bomberos voluntarios.

Morales especificó que lo sucedido en Loncopué hizo “ponernos en alerta a todos los municipios. Si bien todos estábamos pensando en lo mismo y todos preveíamos que íbamos a llegar a este momento de tratar de sostener el aislamiento obligatorio”. Ya lo hicieron San Roque, Chihuidos y Sauzal Bonito.

Esos parajes serán abastecidos con los camiones sin inconvenientes, porque estará garantizado.

“La idea es no generar el arco porque somos una localidad que no tenemos contagios todavía, a diferencia de otras grandes, el tránsito es local, dado los retenes, todavía no amerita la situación y al prohibir el ingreso de gente foránea se busca ese control”, subrayó.