Fue producto de uno de los allanamientos realizados ayer por la agresión ocurrida en barrio Belgrano. En total dieron con 350 gramos de marihuana y un envoltorio de clorhidrato de cocaína.

Los allanamientos fueron ordenados por la fiscalía a cargo de Gastón Liotard y realizados por policía, con intervención de la Brigada de Investigaciones y la división Antinarcóticos, que realizó las pericias sobre los estupefacientes hallados en una de las viviendas.







Todo surgió por el ataque a un monotributista del municipio de Cutral Co, que baleado ayer por la tarde en barrio Belgrano de Cutral Co. A raíz de la situación, se ordenó el allanamiento de una casa en las ex 450 Viviendas; y otra en el barrio Otaño de Plaza Huincul.

En esta última dieron con 290 gramos de marihuana repartida en 16 envoltorios, además de un frasco de vidrio con hojas y cogollos de cannabis sativa, dando otros 60 gramos. En un apartado, también hallaron con un envoltorio de cocaína de 2 gramos.

Por otra parte, en barrio Belgrano secuestraron un arma de fuego, aunque no trascendieron mayores detalles sobre sus características.

En cuanto a los protagonistas, la víctima fue asistida ayer en el hospital local y se encuentra fuera de peligro, mientras que el agresor fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.