El gobernador Omar Gutiérrez firmó un decreto en el que se recuerda que la mejor medida es mantener la cuarentena para evitar el contagio pero además recomienda el uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal, a las personas que circulen en la vía pública para realizar aquellos desplazamientos mínimos e indispensables autorizados

También se estableció que fuera obligatorio cuando no se pudiera respetar la distancia de dos metros. Pero esa disposición no quedó muy clara ya que no se establecen sanciones para quienes no lo usen y no se describen ocasiones en los que se sabe que no habrá distancia.

Se difundieron algunos consejos de uso: