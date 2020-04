“Todavía tenemos algunas personas que no terminan de entender” que no se puede circular por la calle fuera de los horarios y fines estipulados para resguardar a la ciudadanía, señaló el ministro Jefe de Gabinete neuquino, Sebastián González, junto al anuncio de las nuevas medidas para asegurar que se cumpla el aislamiento.

El funcionario provincial habló el pasado sábado sobre las disposiciones adoptadas por Neuquén para controlar la propagación del virus Covid-19 y dejó entender que el mayor desafío es lograr una concientización sobre el riesgo de exponerse al aire libre y lugares públicos.

Por eso, González reiteró que quienes hagan caso omiso a la prohibición de circular entre las 20 y las 8 horas, no podrán acceder a ninguno de los beneficios anunciados a nivel nacional y provincial en el marco de la emergencia sanitaria.

“Toda aquella persona que se encuentre en la calle en horarios no establecidos, no pueda justificar el motivo por el cual lo está y sea demorada por la policía y puesta a disposición de la justicia, no va a tener derecho a ninguno de los beneficios que se están estableciendo, como por ejemplo la suspensión de corte de servicios públicos, de agua y electricidad o la suspensión de desalojos” sentenció el jefe de gabinete y agregó que tampoco podrán acceder a las medidas económicas y sociales.

De esta manera, quedarán excluidos de percibir cualquier tipo de beneficio nacional o provincial, “porque están cometiendo un delito que es la violación del artículo 205 del código penal”, afirmó.

En ese sentido, el ministro recordó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo neuquino “tienen que ver con el estricto cumplimiento de la cuarentena” y remarcó “hemos emitido algunas normas como el decreto 390 que ha implantado un esquema de circulación de las personas y de apertura de locales comerciales en toda la provincia” para tal fin.

González pidió comprensión a la ciudadanía e insistió en que “la cuarentena es la única medida efectiva que nos permite ralentizar el avance de esta enfermedad y evitar que nuestro sistema de salud -público y privado- se vea sobrecargado cuando llegue el pico máximo de la pandemia a nuestro país”.