Ante la cantidad de vecinos y vecinas que acudieron esta mañana a todas las entidades bancarias, se resolvió ampliar la atención durante el fin de semana. La medida es a nivel nacional, y habrá que esperar la decisión del gobierno provincial, que dispuso la limitación de circulación total durante el domingo.

Desde la delegación local de ANSES se recordó sólo deben ir los jubilados y pensionados que no cobraron marzo se abonan a quienes no percibieron todavía el sueldo de marzo porque no tienen tarjeta de débito.

Aquellos que tienen tarjeta de débito no deben asistir a la sucursal por ventanilla.

También los vecinos que son beneficiarios de la AUH y embarazadas.

Se recordó cuáles son las vías de comunicación con ANSES que ahora agregó un correo electrónico para hacer consultas: oficinacutralcoanses@gmail.com

Por Facebook: en la cuenta ANSES Regional Sur I. Si envías un mensaje privado, responden las consultas.

El 130, la página oficial www.anses.gob.ar donde se pueden realizar trámites y actualizar datos a través de MI ANSES. También en la cuenta de Facebook ANSES.