Desde la secretaría de Hacienda de la comuna cutralquense, informó que hoy como único día se hará el pago para los beneficiarios de programas.

Se trata de beneficiarios de Plus no bancarizados como también “decretos y becas universitarias”. Será desde las 8 hasta las 13, por única vez y estará disponible en el sector de pago dispuesto al lado del portón de ingreso, por la calle avenida del Trabajo de Cutral Co.