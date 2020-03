El arribo de Gendarmería Nacional a Cutral Co fue solicitado en el petitorio bautizado “Ley Luciano” y la fuerza tuvo un primer acercamiento a fines de 2019 por algunas semanas.

Hoy, el intendente José Rioseco visitó el edificio Centinela y se reunió con el comandante general Edgardo Antonio Riva en busca de avanzar en las negociaciones para instalar un destacamento en Cutral Co.

Gendarmería tuvo un acercamiento a la ciudad tras el homicidio de Luciano Fuente, en septiembre de 2019. Un grupo de 40 uniformados llegó en primera instancia y el número se dobló un día después, pero la estadía fue breve.

No obstante, la fuerza coordinó una serie de operativos de identificación y reconocimiento que permitieron luego un allanamiento con resultados positivos en una investigación por narcotráfico, aunque los uniformados no regresaron a Cutral Co.

Tanto Cutral Co como Plaza Huincul manifestaron desde su poder Ejecutivo la intención de brindar un espacio para una base operativa y este sería el principio de la negociación para conseguir el arribo de un destacamento a la comarca petrolera.