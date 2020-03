Tras las múltiples versiones que indicaban que un abogado de Cutral Co, del estudio Quezada, estaba internado como sospechoso de coronavirus, la familia se comunicó para desmentir.







“Él viajó hasta España por vacaciones, volvió hace unos veinte días, antes de que comenzara a propagarse el virus por allá”, explicó. De todas formas, como había viajado a Europa decidió presentarse en un centro de salud y dar aviso.

Ya había pasado el tiempo de cuarentena y no presentaban síntomas, entonces no se tomó ninguna acción. “Ellos están bien, estamos trabajando normal”, aclaró Fernando Quezada.

Como ya se había informado, en Neuquen capital hay tres sospechosos porque tienen síntomas, pero no hay ningún caso confirmado. Hay personas en cuarentena porque viajaron hace poco, pero no tienen síntomas. El director del hospital Eduardo Serer aseguró que no hubo ningún caso.