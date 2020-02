Tras diez días de reclamo de una solución a la falta de pago de salarios y al abandono del edificio, los empleados de la Clínica Cutral Co decidieron cortar el tránsito por la ruta nacional 22.

La modalidad del corte es de veinte minutos en los que reparten panfletos y habilitan cinco minutos.

Se apostaron frente al parador de camiones de la empresa Chenyi y allí impidieron el paso hacia Plaza Huincul. Su reclamo es que les paguen lo adeudado y que se defina su situación ya que no están despedidos pero tampoco pueden trabajar porque en la clínica no hay luz, ni gas y ya no atiende ningún profesional.

Esta es la segunda clínica privada que cierra, ya que una situación similar ocurrió con la clínica Neuquen, cuyo edificio abandonado compró la Municipalidad de Cutral Co.







Ayer los trabajadores y trabajadoras fueron hasta el Concejo Deliberante de Plaza Huincul donde recibieron apoyo. Además estuvieron con el gremio ATE y se acercaron también partidos políticos de izquierda.

En este tiempo no hubo ninguna manifestación por parte de los dueños mayoritarios de la clínica, el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez y su padre, Ricardo Corradi, exgobernador de Neuquen.

Se había llegado a un acuerdo con el CMIC que anunció la instalación de una clínica oncológica, pero nada de ello ocurrió.