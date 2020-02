Lo que empezó como una discusión por una mascota, terminó con amenazas graves entre dos mujeres que comparten un inquilinato en barrio Unión. Ahora una de ellas teme por su vida y la de sus hijos y busca otro lugar con urgencia.

“Vivo acá porque es lo único que puedo pagar, pago 3 mil pesos y con lo que sobra nos alcanza para vivir como podemos a mis hijos y a mi” contó Cristina, la joven madre que ahora debe abandonar la habitación que alquila desde hace algún tiempo.

Según relató a este medio, tuvo un entredicho con su vecina -con la que comparte el patio- por una mascota que está enferma. “Le pedí que la cuide porque mis hijos juegan ahí y a ella le molestó, me dijo que no iba a matar a su perra porque a mi me molesta, pero nunca le pediría que haga algo así, solo que la cuide porque está mal”, contó Cristina.

Esa discusión motivó las amenazas, “me dijeron que me iban a apuñalar y a prender fuego la casa para que me calle” mencionó y agregó que radicó denuncias en comisaría y fiscalía, pero “no pudieron darme una solución”.

Por eso, decidió retirarse del lugar y buscar otro alquiler donde logre estar segura. “No sé de qué son capaces y temo por la vida de mis hijos y la mía“, admitió Cristina.