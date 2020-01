Los cuarteles de la provincia exigen el pago de la segunda cuota prevista por la ley 3075. “No compartimos que se pague en cuotas porque estaba en el presupuesto, había dinero destinado a esto”, protestaron.

Milton Canale, presidente de la federación neuquina de bomberos voluntarios, fue el encargado de presentar el petitorio al Ejecutivo de la provincia tras una masiva movilización de voluntarios durante esta mañana en Neuquén capital.

“A las 11.10 dejamos nuestra inquietud al gobernador de la provincia, para que se de cumplimiento a la segunda cuota prevista por la ley 3075“, Ley de Bomberos Voluntarios de la provincia que regula la organización y el funcionamiento de los cuarteles y organizaciones vinculadas a los cuerpos activos. Entre algunos puntos, garantiza la obra social de los voluntarios y el pago mensual a los cuarteles para su funcionamiento.

Sin embargo, Provincia no cumplió con el método y los plazos de pago. Canale remarcó “no compartimos que se pague en cuotas porque estaba en el presupuesto, había dinero destinado a esto” y agregó “no entendemos que destino tuvieron los fondos que eran para bomberos”.

Canale señaló además que aguardarán hasta la próxima semana por el pago y, en caso de que no se acrediten “veremos que medidas tomamos. No queremos llegar a cortar rutas, pero si no nos queda otra lo vamos a tener que hacer”.

Luego de entregar el petitorio, los voluntarios se retiraron de casa de gobierno para regresar a sus ciudades. “Valoro mucho la participación de los cuarteles que están distantes, tenemos que estar juntos, unidos, que entienda la provincia que somos una fuerza de paz, nos preocupamos por prestar un servicio y estar con el vecino cuando tiene una emergencia” concluyó el presidente de la federación.