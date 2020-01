Hoy se concretó la audiencia que dispuso el traslado de Diego “Neneo” San Martín hasta la Unidad de Detención Nº 11 de Neuquén, donde quedará alojado. Así lo resolvió el juez de Garantías, Mario Tommasi, quien consideró que San Martín tuvo dos inconductas: le secuestraron 16 gramos de marihuana y un teléfono celular.

La audiencia se solicitó hoy por Fiscalía, a través de Marisa Czajka y Valeria Zeballos; y el abogado de la querella, Omar Pérez adhirió a la solicitud.

Diego “Neneo” San Martín estaba alojado en la Unidad de Detención de Zapala 32, aunque desde esa misma dependencia se solicitó su traslado porque en dos requisas diferentes le encontraron 16 gramos de marihuana y un teléfono celular. Del teléfono se presume que se abrió una cuenta en la red social Facebook.

Desde la defensa de San Martín, a través de los abogados Juan Manuel Coto y Martín Segovia, se pidió que no lo trasladen a la U11 porque “que está alojado (el sospechoso de haber ultimado al policía Nahuelcar) Espinoza que es testigo en esta causa“.Y refirió que no está claro si desde el celular secuestrado se abrió el perfil de facebook. Tampoco que lo dejen en Cutral co porque está el padre de Espinoza.

Hoy declararon el penitenciario que está a cargo de la Unidad Nº 32, Gerardo Sáez y el jefe de las Unidades de Detención de la provincia, Rubén Rebuffo.

Después de la exposición y petición de las partes, – el abogado que representa a la familia de Luciano, Pérez- adhirió al pedido de la Fiscalía, resolvió el juez Tommasi.

Se dispuso el traslado a la U11 porque no hay lugar en las otras dependencias y se impuso una prohibición de acercamiento de San Martín a Espinoza. A la vez que pidió que la Oficina Judicial libere una comunicación al ministerio a cargo de Vanina Merlo para que se dispongan de las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de lugares para alojar a los procesados o detenidos.