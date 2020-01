Los empleados de la empresa de servicios petroleros local, Petrogas, quieren que YPF revea decisión tomada y que deje sin efecto la licitación que beneficia a AESA.

Según expresaron los trabajadores, en un comunicado que no tiene firma porque se difunde por fuera del Sindicato de Petroleros, “no estamos seguros de que AESA mantenga a lo nuevos puestos laborales de compañeros, corriendo el riesgo de que los futuros ingresos sean personas de otros lugares” y agregan “queremos revertir esta situación, quedándonos con la prestación del servicio”.







Si bien mantendrían sus trabajos, depender de otra empresa, que no tiene base en Cutral Co, podría hacerles perder algunos beneficios.

Según los trabajadores, también se verá afectado el comercio local porque AESA no tiene base en Cutral Co sino en Añelo. Y por ello convocan a la comunidad a brindar su apoyo: “para que una vez más no dejemos lo nuestro en manos de otros y así perder lo que con esfuerzo y dedicación hemos logrado”.

Petrogas es una de las empresas surgidas de la privatización de YPF. Se la consideró modelo de gerencia por muchos años, cuando las demás pymes petroleras exypefianas se derrumbaban en malas administraciones. Pero en los últimos años ha sido noticia porque perdió varios contratos con YPF y su posición va disminuyendo en el mercado.