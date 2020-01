En los últimos cinco años el organismo no había tenido peso, pero en este 2020 pidieron una audiencia con el presidente Alberto Fernández y fueron recibidos.

La Ofephi es la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Está compuesta por los gobernadores de Jujuy, Salta, Formosa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.







Su última participación fue en la discusión de la ley de Hidrocarburos durante el gobierno de Cristina Fernández, que no resultó muy beneficiosa para Neuquen ya que le puso un techo a las regalías.

Los gobernadores le plantearon al secretario de Energía, Sergio Lanziani, cuatro temas fundamentales: la actualización del canon por explotación que no ha sufrido modificaciones en los últimos años, la explotación de áreas marginales (que por ahora no generan recursos), que las retenciones no perjudiquen el precio del barril y que el Estado nacional impulse la construcción de mayor infraestructura de transporte de hidrocarburos (oleoductos y gasoductos) porque actualmente hay un cuello de botella.

Por ahora el gobierno nacional solamente escuchó los reclamos.