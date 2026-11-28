En los últimos días, autoridades del Movimiento Popular Neuquino intimaron a la campaña de Más por Neuquén que no utilicen más el mapa característico de la lista 151.
Es que MPN son las siglas de ambos partidos, también de Más por Neuquén y el mapa de la provincia es logo pero también patrimonio de todos los neuquinos. Más allá de la discusión, lo cierto es que Sobisch oficialmente o no, está utilizando la militancia y la estrucutura partidaria.
Una muestra de ello es que el próximo jueves 3 de diciembre estará en Cutral Co para un encuentro de campaña en la seccional del MPN, porque la dirigencia local es parte del armado del diputado provincial Juan Sepúlveda, que llegó por el MPN.
La invitación indica que llegó el momento “para este esperado encuentro, será el jueves 3 de diciembre a las 19 h en la seccional Cutral Co porque vuelve la esperanza para los neuquinos”.